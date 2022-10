Les heures du matin T1. Le Hasard et la nécessité

1898. Tandis que le malheur s'abat sur les Dumont, une famille prospère de maîtres chaumiers, Elisabeth, elle, perd son mari et se retrouve seule avec ses trois enfants, sous la coupe d'une belle-mère tyrannique. Ainsi, le hasard et la nécessité ne tarderont pas à rapprocher Jean Dumont et Elisabeth Pradeau dont les deux familles n'en formeront finalement qu'une malgré le qu'en-dira-t-on et les épreuves successives auxquelles ils devront faire face jusqu'à l'approche des années 1920. Conçue comme une saga en deux volets, marquée l'un par la Première et l'autre par la Seconde Guerre mondiale, Isabelle Artiges nous fait habilement partager le quotidien d'une grande famille recomposée dont nous suivons avec empathie le destin de chaque membre.