Devenir différents, rester près : réinventer la présence à distance. 15 entretiens avec des personnalités publiques

En ces temps de pandémie mondiale, la multiplication des canaux de communication et le foisonnement des technologies numériques ont changé nos façons de faire et nos rapports à l'autre. Comment cette nouvelle façon de vivre à distance et en société contribue-t-elle réellement à transformer nos pratiques et notre regard sur le monde ? Quinze personnalités issues de différents milieux nous livrent leurs perceptions d'un monde en mutation et montrent les enjeux de la présence et de la distance distance qui nous concernent désormais à titre d'individu ou de société.