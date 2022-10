Protéines 2. Le carnaval du vivant

La nature est une source inépuisable de diversité : notre planète est peuplée de créatures qui doivent leurs super pouvoirs à des protéines bien particulières, petites ou grandes, mignonnes ou moches ! Venez faire plus ample connaissance avec cette super ménagerie, et découvrir un drôle de bestiaire moléculaire. Au fil des pages, votre route croisera celle de l'invincible tardigrade, d'un cafard à paillettes, d'un requin centenaire ou d'un vampire poilu. Tous se distinguent par leurs incroyables protéines qui font la joie des scientifiques et pourraient bien un jour nous être utiles !