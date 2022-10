Avec Les Grands Récits, plongez dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues, du football au biathlon, en passant par le tennis, le cyclisme, la boxe, le patinage artistique, la Formule 1 ou le football américain, et bien d'autres. Toujours à hauteur d'hommes, nous vous ferons découvrir au gré de ces 14 récits les plus incroyables anecdotes, revivre les plus belles victoires et les plus grands parcours de champions, équipes et athlètes mondiaux en remontant le fil de l'histoire du sport de ses débuts à nos jours.