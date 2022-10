La conviction d'Alberto Moravia qu'Elsa Morante était le (la) romancier(ère) italien(ne) le (la) plus important(e) de la seconde moitié du XXe siècle se vérifie toujours dans l'actualité littéraire. En atteste la biographie récente (2018), en français, que René de Ceccatty a consacrée à celle qui est devenue une auteure culte. On pense aussi à l'oeuvre d'Elena Ferrante, qui révèle combien la lecture d'Elsa Morante a nourri le rapport à la littérature de l'autrice de L'Amie prodigieuse. S'appuyant sur ces travaux et témoignages contemporains, les contributeurs partis "à la recherche d'Elsa Morante" se sont efforcés, pour le premier livre de critique qui lui est consacré en français, de faire apparaître la richesse et la diversité de son oeuvre (nouvelles, romans, essais, poésie), et de la situer dans des problématiques d'ensemble (expérimentations poétiques, traditions romanesques, féminisme, engagement politique, réception et filiations).