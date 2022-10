Ecritures créatives. Représentations contemporaines et enjeux professionnels

Cet ouvrage se conçoit comme un espace de rencontres, de croisements et d'échanges ouvert à des chercheurs, des enseignants, des formateurs et des professionnels de domaines tels que l'ingénierie, le coaching, le milieu hospitalier, les arts, la rédaction professionnelle. Dans un contexte où les dispositifs d'éducation et de formation s'ouvrent aux pratiques d'écritures créatives, le fil rouge de ce recueil interroge les processus d'écriture créative à l'oeuvre dans les domaines professionnels (insertion sociale, développement personnel, entreprise, domaine thérapeutique), personnels mais aussi éducatifs (universitaires, scolaires, périscolaires). Cet ouvrage questionne en quatre temps les enjeux contemporains de ces pratiques inédites en terme d'évolution des représentations, de transfert de compétences, de processus de création, d'autodidaxie. Il approfondit les perspectives épistémologiques des ateliers d'écriture contemporains en montrant en quoi ces pratiques amènent à penser un changement de paradigme en formation mais également dans le monde professionnel. Il scrute le champ du développement personnel que permet cette médiation par l'écriture. Il revient sur la question, déjà largement étudiée, mais ici revisitée, de l'apprentissage de l'écriture. Si écrire s'apprend, quels dispositifs sont mis en place et quels sont les présupposés théoriques et résultats de ces dispositifs?? Il examine également la question de la transmission et des transferts possibles de compétences. Inscrit dans son temps, cet ouvrage veut relever le défi d'un "?tous capables créateurs?" transposé dans des contextes encore peu explorés.