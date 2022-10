Les douze désirs universels. Ce que nous voulons tous et comment l'obtenir

Chloé est belle, fière et brillante, mais sa soif d'alcool et d'attention est insatiable. Sara ne supporte pas les attaches, mais une partie d'elle a besoin de stabilité. Elliot, qui pleure en secret la mort de son amant célèbre, a l'impression d'être invisible. La vie et les problèmes des patients de la psychothérapeute Charlotte Fox Weber sont tous différents, mais unis par une même question : qu'est-ce que je désire vraiment ? A travers leurs témoignages, elle passe au crible chacun des douze désirs universels en nous faisant pénétrer dans le secret de son cabinet. Son regard, d'une rare justesse, souligne la nécessité d'identifier de comprendre et d'exprimer nos désirs. Car c'est en apprenant à repenser ce que l'on veut vraiment que l'on pourra commencer à vivre mieux.