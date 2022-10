Autobiographie d un mec sociologue du genre. Retour sur 35 ans de recherches critiques

Etudier les rapports hommes/femmes, comprendre les changements actuels, ceux favorables à l'égalité ou ceux montrant les " résistances masculines aux changements ", passe par le fait d'étudier aussi les hommes et le masculin. Or, peu de travaux s'y sont attelés. Daniel Welzer-Lang le fait depuis plus de trente-cinq années en essayant d'en tirer des exemples pour un mieux vivre collectif et égalitaire. Parmi les thèmes abordés on trouve la contraception masculine, dont il a été un des expérimentateurs, et les hommes violents qui furent le sujet de sa thèse. Puis, partie prenante de la lutte contre le sida, il explore et décrit les backrooms gaies, les bisexualités, les lieux échangistes et libertins. Pour finir, il nous invite à réfléchir aux nouvelles hétérosexualités qui mettent en scène des personnes au genre fluide. Volontiers provocateur, il explique aussi ses déboires avec les féministes traditionnalistes.