Martinique

Un guide pour aller à la rencontre de Madinina, "l'île aux eurs". De Fort de France au Carbet, en passant par la Montagne Pelée, les Anses d'Arlet, Gros-Morne ou Sainte-Marie, ne manquez aucune pépite martiniquaise. Des pages "Incontournables" pour découvrir tous les musts de l'île. Des propositions d'"Itinéraires" pour organiser votre séjour. Vous voyagez avec des enfants ? Vous êtes fan de rando ou de canyoning ? Vous recherchez les plus belles plages ? Vous voulez découvrir l'art de vivre martiniquais ? Personnalisez votre séjour grâce à nos pages "En voilà des idées ! ". Et entre deux activités ? Piochez dans nos "Carnets d'adresses" pour vous laisser tenter par un joli madras coloré, choisir des épices odorantes sur un étal de marché, déguster un poisson grillé ou un poulet boucané les pieds dans le sable, siroter un ti-punch dans un jardin exotique, aller zouker... Envie de sortir des sentiers battus ? Retrouvez des 6gures locales dans nos pages "Rendez-vous" et testez leurs adresses et spots favoris, en allant, par exemple, déguster une assiette pleines de saveurs et de couleurs dans la baie du François ou vous dépayser dans la savane des Pétrifications.