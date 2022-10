Studio manga

Dans ce livre, l'illustratrice Yoai va vous apprendre le dessin de manga. Les 20 tutoriels composés d'instructions étape par étape vont facilement vous guider depuis l'esquisse des personnages au trait jusqu'à leur ombrage et leur coloration aux crayons, aux marqueurs ou à la peinture. Chaque modèle s'accompagne de nombreux trucs et astuces pour apporter de la vitalité et du caractère à ces nombreux personnages. En fin d'ouvrage, des planches d'éléments vous permettent de sélectionner des accessoires ou des expressions afin d'améliorer et de personnaliser vos réalisations selon vos envies. Amusez-vous à dessiner, à colorer, à décliner, en un mot : à créer votre monde manga ! Yoai est une artiste populaire vivant à Toronto. Son profil Instagram compte plus de 450 000 abonnés et ne cesse de croître ! Elle est également l'autrice de Studio Chibi aux éditions Vigot.