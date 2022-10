Artisanat du cuir : 12 projets cousus à la main

Ce livre est le guide parfait pour apprendre les techniques traditionnelles permettant de travailler une matière d'exception. Couverture de passeport ou de carnet, sacoche avec ou sans souf ? et, ceinture, etc. : chacun des 12 projets au design moderne présentés dans cet ouvrage vous offre l'occasion d'appréhender outils, matériaux et surtout gestes techniques d'hier et d'aujourd'hui dans le domaine de l'artisanat du cuir. Suivez les pas-à-pas détaillés des modèles de dif ? culté croissante pour progresser au ? l des pages. Ceux-ci sont précisément illustrés a ? n de vous donner les moyens d'obtenir un résultat de qualité. Vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir sur la préparation, le patronnage, la découpe, la couture à la main, l'assemblage ou encore les ? nitions. Vous saurez alors réaliser vous-même de beaux objets en cuir à utiliser au quotidien ou à offrir ! L'auteur, Nigel Armitage, est un spécialiste du cuir, fabricant de sur-mesure, doté d'une longue expérience. Ce livre est le témoignage de son savoir-faire, qu'il dispense au sein de son atelier, où il forme des professionnels du secteur de la maroquinerie.