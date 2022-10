150 pas à pas pour dessiner n'importe quoi

C'est à vous ! Dans ce livre, découvrez les conseils artistiques du dessinateur français Robert Lambry pour transformer en quelques coups de crayon une forme simple, par exemple un cercle, en une carafe, un chat ou encore une montgolfière ! Qu'il s'agisse d'un objet du quotidien, d'un animal ou même d'un paysage : commencez par tracer une ligne droite ou une forme géométrique de base, ajoutez quelques traits, des courbes, des angles ou travaillez en symétrie, et voyez ce que vous pouvez dessiner très simplement au fil des 200 pas-à-pas contenus dans ce livre. Cet ouvrage vous invite, en outre, à vous entraîner à reproduire les étapes et à dessiner directement sur les pages en vis-à-vis des modèles. Appropriez-vous le style minimaliste - mais percutant - de l'auteur et faites de cet ouvrage votre propre carnet de croquis !