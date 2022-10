Le grand guide de la couleur

La couleur est l'un des paramètres les plus difficiles à maîtriser en peinture, particulièrement en aquarelle. Il faut connaître les techniques de dilution et les bons mélanges, mais la clé est avant tout de ressentir les émotions liées aux couleurs appliquées. Dans cet ouvrage, Julie Collins, coloriste passionnée, vous aide à comprendre le fonctionnement et les interactions des couleurs grâce à une approche très visuelle composée de nuanciers, de cercles chromatiques, ainsi que de nombreux exercices pratiques. Pour chaque projet d'inspiration (oiseaux, coquillages, fleurs) à reproduire en pas-à-pas, elle indique les références précises des teintes à utiliser et délivre ses meilleures astuces professionnelles pour vous constituer une vaste palette. Grâce à ce guide complet, vous apprendrez à manier avec fluidité une infinité de couleurs au bout de votre pinceau !