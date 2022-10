Le secret du Betty Lagoon

Le premier roman feel good de Stéphanie Abellan. Un cocktail parfait entre ésotérisme, développement personnel et romance ! Alors qu'elle vient de se faire larguer, Erika apprend la mort de sa grand-mère Betty, qu'elle adorait. Celle-ci lui lègue un mystérieux carnet où sont griffonnés des principes de vie, des anecdotes personnelles et une recette de cocktail : le Betty Lagoon. Ce carnet est le point de départ d'une extraordinaire série de synchronicités et de bouleversements. De la France au Cambodge, Erika se retrouve plongée dans le passé de sa grand-mère et dans ses propres vies antérieures. Pour démêler l'écheveau de l'histoire familiale, elle peut heureusement compter sur les enseignements de sa grand-mère et le fabuleux secret du Betty Lagoon...