S'ouvrir à l'énergie des arbres

Entrez en connexion avec les arbres et bénéficiez de leurs bienfaits Les arbres possèdent de nombreuses vertus thérapeutiques. Ils nous aident à maîtriser nos émotions et à améliorer notre concentration. Ils agissent efficacement contre le stress et la déprime, et renforcent notre système immunitaire. Tous ces bienfaits - avérés par la science - nous incitent à nous rendre en forêt le plus souvent possible ! Ce coffret contient 42 cartes superbement illustrées, représentant autant d'arbres aux couleurs chatoyantes des quatre saisons. Chêne, eucalyptus, hêtre, châtaigner, olivier... tous ces arbres peints à l'aquarelle regorgent de grâce, d'élégance et de puissance. Grâce au livre de 212 pages qui les accompagne, vous connaîtrez leur symbolisme et leurs propriétés curatives. Pour chaque arbre, l'auteure propose un rituel énergétique à pratiquer ainsi qu'une recette sylvestre de cuisine ou de beauté à concocter. Vous ressentirez ainsi les vibrations des arbres, à la fois bienveillantes et revigorantes.