Catherine II de Russie. Le sexe du pouvoir

On croit connaître Catherine II, la "Grande Catherine" , amie des philosophes et figure des "despotes éclairés" . Thierry Sarmant nous montre une réalité plus complexe. Née princesse allemande, grande-duchesse puis impératrice de Russie par son mariage, elle élimine son époux Pierre III et régit l'Empire russe en son propre nom pendant trente-quatre années. Deux siècles plus tard, ses réformes et ses conquêtes continuent de peser sur les destinées de la Russie et de ses voisins. Son règne, un des plus longs de l'histoire russe, est aussi un des plus longs gouvernements féminins de l'histoire du monde. D'où la question posée par l'auteur : l'identité féminine de Catherine a-t-elle influé sur sa manière de gouverner ? Le pouvoir a-t-il un sexe ?