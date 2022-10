Portrait des collections du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation

En janvier 2022 ouvrait l’exposition Visages, imaginée pour accompagner la célébration des trente ans du CHRD (Lyon). Pour la première fois, le musée ambitionnait de dévoiler ses "chefs -d’oeuvre" au fil d’un parcours organisé sur la thématique du visage, comme révélateur des trajectoires individuelles et collectives dont les musées de la Résistance et de la Déportation se font l’écho. L’ouvrage Portrait des collections livre l’album souvenir de cette plongée unique dans les archives remarquables du CHRD. Richement illustré, il rend compte, à travers la variété des pièces qu’il présente, de l’histoire du musée et de ses évolutions.