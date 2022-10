L'estime de soi pour les nuls

Développez votre amour-propre et acceptez-vous tel que vous êtes ! Découvrez une méthode simple et efficace pour comprendre ce qu'est une saine estime de soi, repenser l'image que vous avez de vous-même et construire votre vie sous un angle positif. Vous apprendrez à transformer vos pensées négatives et à adopter des comportements constructifs notamment grâce aux Thérapies comportementales et cognitives (TCC). Vos relations avec les autres, votre humeur générale et votre quotidien en seront métamorphosés !