Call of the night Tome 2

En une rencontre, la vie peut reprendre du mordant ! La ville s'est endormie. La nuit commence et, avec elle, la liberté totale ! Le baiser impromptu de Nazuna la nuit précédente a laissé Kô plus chamboulé que d'habitude... Et Akira, qui ne cesse de l'inciter à retourner à l'école, décide cette fois de répondre avec lui à l'appel de la nuit ! Les nuits bleues de Kô et de sa bande se font plus profondes et enchantées. Laissez tomber tout ce que vous faites et savourez une fantastique nuit blanche !