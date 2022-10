Naissance d'un hôpital. Journal de travail

Paris : une colline de glaise, un boulevard périphérique, une église, du bruit, une vue de ville, voici le site. L'hôpital Robert-Debré: un hôpital pour enfants, des circulations, des réseaux, des espaces, des matières, le jour et la nuit, la vie et la mort, voici le programme. Ce livre, cette écriture nous font témoins du temps de la rencontre de Pierre Riboulet avec le projet de l'hôpital sur ce site. Ce voyage est intérieur, là où l'on parle en silence. Avec des phrases souvent brèves, le regard que pose l'auteur sur lui-même, architecte, engendre un ouvrage rare, qui explique aussi sans doute la réussite de l'hôpital. La singularité de l'oeuvre de Pierre Riboulet (1928-2003) tient assurément à l'attention qu'il portait au site, au souci des usagers, et à la réflexion qu'il menait parallèlement sur son art.