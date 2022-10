Le Testament antique retrace l'histoire d'une filiation Sumero-akkado-judéo-chrétienne vieille de 7000 ans, celle du Seigneur, Dieu suprême du panthéon de Sumer qui, se manifestant pour la première fois à Abram, changea de nom avec Moïse avant de reprendre son appellation initiale de "Seigneur" avec Jésus. L'ouvrage est issu d'une longue étude comparative, point par point, verset par verset, entre les plus vieux écrits de la civilisation Suméro-Akkadienne et ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament, sans oublier les textes apocryphes écartés pour avoir contrevenu à l'histoire officielle. Mais le plus surprenant encore était que ces récits antiques commençaient toujours par la même antienne : "Quand le ciel eut été séparé de la terre ! Quand la terre eut été séparée du ciel ! " Mais qui les avait séparés ? Telle est la question à laquelle répond l'auteur.