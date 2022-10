Déchets partout, justice nulle part - Manifeste pour un proj. MANIFESTE POUR UN PROJET DE SOCIÉTÉ

Souvent perçue comme une action individuelle réservée aux classes sociales supérieures et déconnectée des réalités des ménages les plus modestes, la démarche zero waste nécessite aujourd'hui d'être évaluée sans complaisance. Si les petits gestes du quotidien pour réduire ses déchets représentent pour beaucoup un moyen concret d'accès aux enjeux écologiques, cela occulte l'indispensable lutte collective en matière de production et gestion des déchets. Dans ce manifeste, Alice Elfassi et Moïra Tourneur, salariées de l'association Zero Waste France, définissent un projet de société respectueux des limites planétaires et soucieux d'égalité. Elles analysent ainsi les stratagèmes du modèle actuel pour proposer, dans un esprit de convergence des luttes, une alternative concrète et solidaire.