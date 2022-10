Après des années de galère, Dan et Jon, deux vieux potes, ont décidé de s'associer. Depuis trois ans, leur camp installé en haute altitude dans les Rocheuses propose aux touristes un lieu exceptionnel et sauvage. Là, trek, randonnée, pêche, safari photos sont au programme. Un client riche et inconscient a décidé, malgré une tempête de neige qui s'annonce, de prendre des photos d'un énorme grizzly qui rôde dans le coin. A reculons, Dan part avec lui à la recherche de l'ours. Le client, malgré les injonctions de Dan, s'approche trop près de l'animal et se fait tuer. La tempête se déchaîne et Dan se retrouve avec un cadavre sur les bras. Et là, les emmerdes commencent...