Rootworking. un guide pratique du Hoodoo

Conjuration, Hoodoo, Rootworking. Trois noms pour une seule et même discipline ancestrale. Fort de plus de quarante ans de pratique, Hoodoo Sen Moïse vous dévoile dans cet ouvrage faisant référence en la matière, les techniques et les leçons qui permettront aux débutants de se lancer, ainsi que des informations utiles et éclairantes pour les plus confirmés. Dans ce livre : -Découvrez les principaux ingrédients et matériaux utilisés pour conjurer, -Abordez sorts, rituels, recettes pour la purification, la prospérité, la guérison, la protection, -Parcourez l'histoire, la culture, les principes fondamentaux, ainsi que l'éthique de cette magie de campagne, -Apprenez à honorer vos ancêtres et à comprendre les esprits et guides qui vous entourent. Hoodoo Sen Moïse est aujourd'hui l'une des plus grandes autorités en la matière et également un pratiquant initié de plusieurs traditions de la diaspora africaine. Il réside à la Nouvelle-Orléans, où il est copropriétaire de la boutique Conjure New Orleans avec l'auteur Starr Casas. Il enseigne à la Nouvelle-Orléans, à Salem et ailleurs aux Etats-Unis.