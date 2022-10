L'herbier de l'alchimiste. Recueil de philtres, elixirs, huiles, encens et concoctions pour vos rituels

A votre tour, inscrivez-vous dans la tradition alchimiste et apprenez comment sélectionner les herbes en fonction de leurs associations astrologiques en plus de leurs propriétés médicinales. Vous saurez mélanger les encens, les huiles de cérémonie, les sels de bain, les amulettes, les condenseurs de fluide et les philtres. Vous apprendrez également comment les utiliser au cours de vos séances de méditation, vos rituels ou dans votre travail énergétique. S'appuyant sur les arts anciens de l'alchimie et de la magie des plantes, Karen Harrison propose des recettes à la portée de tous afin d'obtenir du courage, de la créativité, une santé durable, la prospérité, ainsi que des pouvoirs psychiques et spirituels améliorés. Karen Harrison a obtenu une maîtrise en herbologie du Emerson College of Herbology à Montréal et est la propriétaire de Moon Magick Alchemical Apothecary. Grâce à son magasin, elle a une forte présence sur les réseaux sociaux, avec 22 000 abonnés.