La couleur au coeur du "Je". Son rôle en art-thérapie

"Inspiré de l'épistémologie artistique développée dès 1976 en Touraine, l'Art comme processeur sanitaire est, ici, mis en "oeuvre". La couleur n'a rien guéri ; elle a simplement donné l'envie de guérir. La "partie saine" du malade est opérante. L'originalité de l'ouvrage est d'élargir le champ de la chromothérapie. C'est un abord spécifi que de l'Art dans le bien-être personnel. La couleur est exploitée comme modalité expressive du "Je" personnalisé. Il se cache "dans" la couleur, s'anime "avec", et s'affirme "par" la couleur. Les voix de la peinture sont les voix du silence nous rappelle Merleau-Ponty. Merci à Mireille Weinland de nous donner des moyens artistiques pour les entendre". Extrait de la préface de Richard Forestier Chapitre 1 : La perception visuelle de la couleur : son rôle en art-thérapie Chapitre 2 : Le noir/couleur laisse sa place aux couleurs du spectre Chapitre 3 : L'enseignement en art-thérapie Chapitre 4 : Ce que le "Je" ressent / Les états émotionnels Chapitre 5 : Ce que le "Je" ressent, se lie à ce que le "Je" perçoit Chapitre 6 : Le "Je" rencontre l'autre sans le support de la parole Chapitre 7 : Cycle "Couleurs et formes" Chapitre 8 : Culture et hôpital