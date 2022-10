Comment vivre main dans la main avec son ange gardien . Manuel pratique pour contacter, travailler et évoluer avec votre frère de lumière

Un manuel pratique inspirant pour contacter, travailler et évoluer avec son ange gardien. Qui est votre ange gardien ? Votre ange gardien est un être de lumière venu de la source. Il n'a jamais été incarné et fait partie des anges du plan le plus proche de nous. Sa mission est de vous protéger et de vous guider. Depuis la première incarnation de votre âme, il est à vos côtés. Au fur et à mesure que votre âme prend de la hauteur à travers le cycle de vos vies, votre ange gardien évolue aussi, et sa lumière devient de plus en plus puissante et proche des hauteurs archangéliques. Dans ce manuel pratique, vous découvrirez comment ouvrir votre conscience et votre coeur pour entrer en connexion avec lui, afin de rayonner dans sa lumière et recevoir ses guidances au quotidien. Vous apprendrez aussi à travailler en association avec l'énergie de chaque archange pour amplifier votre force et ouvrir votre potentiel divin pour transformer votre vie vers la réalité qui vous convient le mieux.