Monsieur Jean-Paul chez les Pygmées - Nouveaux carnets d'un. NOUVEAUX CARNETS D'UN VOYAGEUR INGÉNU

"L'? Afrique m'habite. Mais il faut la mériter, ne pas s'arrêter aux petites tracasseries. J'ai attrapé la malaria en Ouganda, un scorpion m'a mordu au Kenya, deux fois... J'ai supporté l'inconfort de la vie dans la forêt tropicale, les embêtements des fonctionnaires corrompus en République démocratique du Congo. Mais j'y retourne. Dans les régions où je suis passé, les gens savent qui je suis. Jean-Paul, le Français, le dessinateur, l'artiste. Mais surtout le Blanc. Et ils m'appellent Monsieur Jean-Paul. " Après L'Afrique les yeux ouverts, Monsieur Jean-Paul nous convie à nouveau sur le continent noir, à la rencontre de ce peuple énigmatique que sont les Pygmées. De la forêt équatoriale du Congo à la trépidante Kinshasa, en passant par le fleuve Congo, Monsieur Jean-Paul suit un itinéraire en marge : celui du voyageur qui se laisse porter par les événements qu'il suscite. Comme un os de poulet jeté de la fenêtre d'un 4x4 change le régime alimentaire de la faune sauvage, Monsieur Jean-Paul modifie la vie des gens sur son passage. Un peu. Armé d'une patience infinie face aux impondérables et mariant sa main aux crayons et pinceaux avec une insatiable fidélité, il livre ici un nouveau carnet de voyage amoureux et virtuose.