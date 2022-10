Où est Charlie ? La collection fantastique

Les sept albums classiques Où est Charlie ? réunis en un seul coffret ! Cette collection fantastique, réservée aux plus grands fans de Charlie, contient les sept albums classiques, avec des centaines de défis à relever et de nouvelles recherches, plus incroyables que jamais. Partez aux quatre coins de la planète avec les albums Où est Charlie ? , Charlie remonte le temps, Le Voyage fantastique, Charlie à Hollywood, Le Livre magique, La Grande Expo et Le Carnet secret.