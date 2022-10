Timoté et le Noël magique (Écoute aussi l'histoire)

Un Noël magique pour Timoté ! C'est bientôt Noël ! Un épais manteau de neige recouvre la campagne. Bien emmitouflés, Timoté et Boubou ont attaqué la construction d'un énorme bonhomme de neige avec l'aide... d'un gentil blaireau et d'un écureuil. A l'heure du goûter, ils partagent un chocolat chaud avec une adorable hermine. Ensuite, alors qu'ils suivent les traces d'une biche dans la neige, ils se retrouvent devant un atelier où des lutins très affairés fabriquent des jouets... " Coucou mon chéri, il est l'heure de se lever ", murmure la douce voix de sa maman... Timoté aurait-il rêvé ? Nouveau : votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !