Un dragon au service du Roi. Les destinées maritimes du chevalier de l'Espine de 1778 à 1793

L'eau, le sel et le sable des plages paradisiaques de la République dominicaine effacent inexorablement la mémoire des hommes. Qui se souvient aujourd'hui du 22 janvier 1783 et de l'explosion du Dragon, discrète corvette de la Marine française de Louis XVI, engagée en secret sur fond de guerre d'Indépendance américaine ? Il a fallu, au début des années 2000, l'opiniâtreté de quelques passionnés pour faire parler les restes du Dragon et les indices mystérieux et ténus d'une passionnante histoire, celle d'un noble de Provence, Joseph de L'Espine (1759-1826), entièrement dévoué au service du Roi. Fin 1782, à 24 ans, l'intrépide enseigne de vaisseau est chargé d'acheminer à Saint-Domingue le capitaine du Génie de Courrejeolles, porteur d'instructions cryptées, et qui doit mener un coup de main audacieux sur les îles à sel stratégiques de la Caraïbe. Pris en chasse par une escadre anglaise, L'Espine accomplira sa mission avec succès, sans perdre un seul homme. Acculé, il fera sauter son Dragon, un ancien cotre corsaire de Guernesey, capturé et intégré à la flotte française, puis reconstruit à Boston. Un trésor pour les archéologues et les historiens. Cet ouvrage retrace l'histoire de cette découverte, l'enquête dans les archives et reconstitue les fils enchevêtrés des destinées d'un homme et d'un navire entre la France et les Amériques.