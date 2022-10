PaPa LaBas n'est pas un personnage comme les autres : il incarne l'âme de la danse et de la musique noire américaine, née au début du vingtième siècle à La Nouvelle-Orléans et changeant de nom selon les époques – ragtime, blues, jazz, boogie, soul, funk, hip-hop. À la fois sorcier et détective, militant et grand initié, agitateur et héritier des traditions magiques de l'Afrique animiste, PaPa LaBas est en lutte : contre les suprémacistes blancs de l'Ordre de la Fleur de muraille et contre les grands maîtres de la Voie atoniste, qui s'accordent à considérer la musique noire comme une menace pour la civilisation. Entre réel et surréel, Mumbo Jumbo est un roman vibrant d'énergie où la rage de vivre et l'amour de la musique éclatent à chaque page, un polar délirant. Né en 1938, Ishmael Reed est un poète, romancier et essayiste américain. Il a contribué au Black Arts Movement dans les années 60 et a été une figure marquante de la culture noire américaine de la seconde moitié du XXe siècle. Nominé pour le prix Pulitzer ; il a été deux fois finaliste du National Book Award. Edition augmentée d'une postface inédite de l'auteur. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gérard H. Durand.