La Magnifique

Bella Rossa a vingt ans, une beauté sauvage, des cheveux flamboyants, une poitrine généreuse et un tempérament bien trempé. Heureusement ! Car chez elle, à Maussad-Vallée, la vie n'a été qu'une suite de calamités. Bella Rossa rêve de fortune, de bonheur, et veut découvrir le continent. Elle espère aussi retrouver sa mère qui, quinze ans plus tôt, l'a laissée seule avec son père. Aussi, quand la guerre arrive à Maussad-Vallée, Bella Rossa décide-t-elle d'atteler les vaches à la vieille charrette à foin, puis d'y embarquer son père et toute la quincaillerie qu'elle a accumulée au fil des années pour la vendre afin de subsister. Ce qu'elle ignore, c'est qu'en chemin elle fera la connaissance du sergent Modrzejewski, et que son amour pour lui sera à la fois un miracle et la pire des calamités. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle manquera de mourir à cause d'une pépite de plomb et que, plus tard, une autre pépite changera sa vie. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il existe des pépites plus précieuses que celles des chercheurs d'or...