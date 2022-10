Immortelle(s)

Le croisement de deux vies à l'orée d'un nouveau départ. Depuis son cancer du sein, Anna a besoin de se réapproprier sa féminité ; elle rencontre Camille, une jeune femme devenue tatoueuse, qui a ouvert son local à celles qui ont été marquées par la vie. Anna revient vivre dans sa région natale, près de Toulouse, pour tourner définitivement une page de sa vie : oublier une relation amoureuse toxique, se reconvertir... Mais une nouvelle épreuve l'attend : une tumeur au sein. La voilà quelques mois plus tard face à son corps meurtri, persuadée d'avoir perdu une part de sa féminité et de ne plus avoir droit à l'amour. Camille, tatoueuse, se remet douloureusement d'un accident terrible. Une rencontre lui fait comprendre qu'elle peut embellir ce qui a été détruit chez les autres, chez elle. Elle met ainsi tout son art au service des femmes maltraitées par la vie avec des tatouages destinés à masquer leurs cicatrices. Un jour, Anna pousse la porte de son salon... L'histoire de deux renaissances. Un roman vrai et bouleversant qui redonne espoir et foi en l'humain. - Grand Prix national de littérature du Lions Club 2022 pour son premier roman Aurore