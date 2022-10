Les grandes figures de l'unité française

Ils ont tenu la barre dans la tempête et fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ont dirigé l'Etat, fait progresser le droit, développé l'usage de la langue française et résisté aux prétentions impériales. Trois rois. Trois chefs d'Etat. Un seul pays : le nôtre. Crises économiques, géopolitiques, sociales... En un temps où la France ne s'est jamais autant demandé ce qu'elle est et où elle va, alors que menace le communautarisme et que monte la peur de l'avenir, il n'est pas inutile de se pencher sur ce qui, au cours de notre histoire, a permis aux Français de se rassembler dans l'adversité. Du règne des premiers Capétiens à la République une et indivisible, les personnages présentés ici ont contribué à faire de notre pays une nation moderne, fondée sur le principe même d'unité et de concorde. Philippe le Bel, Charles V le Sage, François Ier, Gambetta, Clemenceau, de Gaulle, ils ont tous travaillé à construire et à maintenir l'unité du peuple dans des situations périlleuses, en s'appuyant sur des ressources politiques, militaires et culturelles. Ce sont leurs six portraits juxtaposés, peints avec brio, rigueur et simplicité, qui démontrent comment a peu à peu émergé ce pays uni qui est aujourd'hui le nôtre. Une synthèse historique inédite et passionnante pour mieux comprendre notre passé sans se détourner de notre avenir.