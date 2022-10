Les enquêtes d'Enola Holmes, tome 4 : Le secret de l'éventail

Ceux qui disent que Sherlock Holmes est le meilleur détective du monde ignorent encore l'existence de sa soeur : Enola Homes ! Lady Cecily Alistair est séquestrée pour être mariée contre son gré. Enola doit la délivrer ! Mai 1889, Londres. Enola rencontre par hasard Lady Cecily Alistair, accompagnée de deux chaperonnes. La jeune femme, qui semble en détresse, confie à Enola son éventail rose, juste avant de la quitter précipitamment. En effet, l'éventail contient un message codé d'appel au secours de Lady Alistair. Enola sait qu'elle doit aider son amie avant qu'il ne soit trop tard, mais elle ne sait pas comment ! Cette affaire compliquée amène la jeune enquêtrice à rechercher des indices dans tout Londres jusqu'à ce qu'elle découvre enfin la terrible vérité : Lady Cecily est retenue prisonnière ! Enola doit risquer sa propre liberté et s'allier à son frère. Mais, elle a bien l'intention de conserver son indépendance de détective et de mener l'enquête seule... et jusqu'au bout. Enola peut-elle faire confiance à son frère, et peuvent-ils sauver Cecily à temps ? Un roman poche à lire dès 12 ans