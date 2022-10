Mes véhicules en feutrines - Coffret tout petit Montessori

Pour une découverte sensorielle des véhicules ! Le tout-petit a besoin de voir et de toucher pour appréhender son environnement et comprendre les choses. Ce coffret propose aux tout-petits une découverte sensorielle des véhicules et permettra d'aider l'enfant à acquérir un langage riche et précis (avion, hélicoptère, trottinette, camion ...) Ce coffret contient : -9x2 véhicules en feutrine pour constituer des paires -9 cartes images à associe -1 livret pour guider les parents : la leçon en 3 temps et les activités de mise en paire