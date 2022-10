T'choupi maxi coloriage Noël

Un coloriage GIGANTESQUE pour s'amuser seul ou à plusieurs ! A vos crayons pour donner vie et couleur à une grande scène de Noël inédite avec T'choupi et ses amis. On y trouve également un sapin, des cadeaux, un marché de noël, des guirlandes, le traineau, des bougies... Avec du doré déjà imprimé sur certaines zones, pour rendre le résultat encore + magique ! Un joli cadeau à offrir à noël pour les enfats dès 3 ans