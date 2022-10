It's now !! Guide fou et joyeux pour que tout aille mieux !

Un concentré de bien-être pour que tout aille mieux ! Les conseils et l'humour de Françoize Boucher pour changer de vie. Et si on changeait un peu pour donner plus de sens à la vie, mieux se connecter aux autres et à la nature ? Suivez le guide, c'est une partie de plaisir ! Non, on n'est pas obligé de partir vivre nu dans la forêt pour sauver la planète, et retrouver notre équilibre ! Françoize Boucher prend le parti de l'humour et de l'optimisme pour nous motiver à changer nos habitudes en rigolant. Avec bonne humeur, on écoute notre voix intérieure, notre conscience passe à l'action, on surmonte les petites paresses et les tentations... . et on se sent mieux, plus zen, plus écolo, plus ouvert aux autres. A partir de situations puisées dans la vraie vie, ce guide tout illustré est un concentré d'idées et de conseils très concrets dans tous les domaines : l'alimentation, la consommation, la vie de couple, les transports, la vie de famille, les vacances, la beauté... L'humour et la bonne humeur de Françoize Boucher enfin pour les adultes !