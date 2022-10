Le jour où on a inventé les noms de famille

Une BD sur l'histoire des noms de famille ! C'est un grand jour à Tartifume ! En effet, il est temps que les villageois aient un nom de famille... Finis les risques de confondre la vieille Florette, qui n'a plus qu'une dent, avec sa petite voisine qui porte le même prénom. Chacun se met à réfléchir à son patronyme : Quelle ébullition ! Oui mais voilà, pour le jeune Fredouille, qui n'est pas né sous une bonne étoile, hors de question d'être affublé d'un nom qui lui fera honte toute sa vie... Avec l'aide de son amie Oanna, guidé par son intuition et sa passion des plantes, Fredouille décide donc de relever un défi audacieux : accomplir un acte héroïque qui changera pour toujours le regard que les villageois portent sur lui et les siens. Il est bien déterminé à se forger un destin... et un nom ! Une BD sur les noms de famille pour les enfants dès 8 ans.