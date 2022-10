Nouveau-Coronado, 1896. Rien ne va plus entre le Nord et le Sud. Le Nord, véritable grenier à blé, accuse le Sud, qui di spose d'un accès à l'océan grâce au port de Carthagène, de l'exploiter et de lui imposer un pouvoir central trop fort. Les autochtones, eux, ne supportent plus de payer le prix des conflits entre colons. La colonie est devenue une vraie poudrière. Azel, jïls illégitime d'un riche propriétaire terrien, rejeté par sa famille en raison de ses origines indigènes, a rejoint les montagnes inhospitalières de l'Azur. Là -bas, il s'est bâti une solide réputation de chasseur de primes sans foi ni loi. Lorsqu'il accepte à contrecoeur d'accompagner un convoi d'autochtones décidés à quitter leurs anciennes terres pour le Grand Exil, le jeune homme est loin d'imaginer qu'il va lui-même se retrouver entraîné dans une guerre civile ... et tout ce qu'elle risque fort de réveiller. Avec La piste des cendres, Emmanuel Chastellière signe un roman initiatique de haut vol, entre heroic fantasy, western et littérature des grands espaces.