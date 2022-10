La surface de l'eau

Alors qu'il vit ses derniers instants à Derry, Patrick Jackson se remé more une histoire de famille, marquée par le secret, le silence, et qui semble défier toutes les lois de la morale religieuse. Il se souvient de la mort d'une enfant de huit ans, dont le corps a é té retrouvé sur le littoral du lough Swilly, au milieu d'un terre-plein appelé Inch Levels. A l'hôpital, il reçoit la visite de sa soeur Margaret, une jeune femme perturbé e mais aimante, de son beau-frère Robert, qu'il mé prise, ainsi que de sa mère, la rude et austère Sarah. Tous pourraient é voquer certains é vé nements qui, aujourd'hui, semblent expliquer l'é chec de leurs rapports familiaux ; mais chez eux, le non-dit est devenu une routine. Un roman obsé dant qui nous plonge au coeur des paysages hostiles, mais toujours sublimes, de la côte nordirlandaise.