HS La Vie - Marie de Hennezel bien vieillir. 0

Marie de Hennezel - L'aventure de vieillir La vieillesse n'est pas un défaut. Si elle n'est ni sans peurs ni sans maux, elle réserve aussi des surprises et des joies, à condition de ne pas passer à côté. Pour en convaincre notre société marquée par le culte de la jeunesse, les mieux placés sont celles et ceux qui se revendiquent comme vieux. Ce hors-série part à leur rencontre, guidé par Marie de Hennezel, psychologue connue pour sa manière directe d'aborder les tabous actuels que sont la maladie, la mort et l'avancée en âge. A travers leurs expériences éclairées par les recherches les plus récentes, c'est à une plongée salutaire dans l'univers des "vermeils" que sont conviés tous ceux que, de l'orée de la soixantaine jusqu'à la centaine dépassée, on appelle les seniors. Sans oublier les plus jeunes, qui se sentent parfois démunis face à leurs aînés.