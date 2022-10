La fabuleuse histoire des pièces d'échecs en 1400 croquis. La fabuleuse histoire des pieces d'echecs en 1400 croquis

Ce livre s'adresse à tous les passionnés de dessin, de jeu d'échecs et d'histoire. Frédéric Pierrat, qui a eu accès à un grand nombre de collections privées et publiques, vous invite à un passionnant voyage à travers le temps et l'espace pour vous faire découvrir comment les hommes ont façonné les pièces et les échiquiers du plus universel des jeux de stratégie. Plus de 1400 croquis.