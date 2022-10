Le Bonheur à la petite cuillère

Un personnage faussement sot et naïf, entouré de morts mystérieuses et insolites. Son innocence l'accuse et l'excuse à la fois, ce dont il s'arrange fort bien. Habité et préoccupé par la nature, les choses de la vie, il apparaît comme imperméable au monde, qu'il ignore ou recompose sur le modèle des partitions d'Erik Satie.