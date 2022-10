Friends Central Perk. Le livre de cuisine officiel

Réunissez vos amis sur votre canapé préféré et préparez plus de 75 recettes inspirées de l'emblématique café Central Perk de la célèbre série Friends. Des boissons chaudes aux smoothies, des gourmandises du petit-déjeuner aux plats du soir, sans oublier de délicieux desserts, il y en aura pour tous les goûts ! Parmi les recettes... - Les muffins banane-café de Joey pour clients malpolis - Le thé glacé thaï des détesteurs de Rachel - Les boulettes de coquillettes au fromage de Gunther Ce beau livre est illustré par de magnifiques photographies en couleurs et est riche des citations cultes !