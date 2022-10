Le coup du fou

Mardi 11 juillet 1972, ouverture du championnat du monde d'échecs. En arrière-plan la guerre froide qui oppose Union soviétique et Etats-Unis. Les caméras du monde entier sont braquées sur l'Islande, ou` auront lieu en mondovision les rencontres entre les deux compétiteurs : le Russe Boris Spassky, champion en titre depuis 1964, et l'Américain Bobby Fischer. Ce dernier est un être qui vit enfermé dans sa bulle, s'exerce seul a` ce jeu depuis l'âge de sept ans, boit chaque jour des litres de lait Holland et uniquement de cette marque, refuse toute compétition le samedi car son gourou le lui interdit... La victoire d'un des deux joueurs aurait sans doute un impact politique, et le narrateur ose un parallèle avec une autre guerre qui a vu s'affronter Orient et Occident, la guerre de Troie. Mais, chemin faisant, les souvenirs d'enfance remontent, inexorables et chargés de sens, qui font ressurgir du passé le père disparu du narrateur.