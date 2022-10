Ranking of Kings Tome 4

Le parcours riche en émotions et en aventures d'un petit prince sourd-muet à la conquête du monde ! Après avoir été trahi par l'un de ses plus proches alliés, Bojji rencontre Desha, le roi des Enfers, dont il pensait pouvoir devenir le disciple... mais c'est en réalité auprès de Despa, le frère du souverain, que le petit prince commence son entraînement. L'exercice est rude... mais il semble enfin porter ses fruits ! Pendant ce temps, un sombre complot se trame au royaume de Bosse : en effet, le roi Daida pourrait bien avoir été dupé par le miroir magique, qui met tout en oeuvre pour lui faire ingurgiter un étrange breuvage aux propriétés mystérieuses... D'abord publié en amateur sur Internet, Ranking of Kings a créé un tel engouement qu'il a été repéré par l'un des plus grands éditeurs du Japon, puis adapté en anime. Sous ses aspects enfantins, cette attachante histoire cache une étonnante profondeur. Quel que soit votre âge, vous saurez y puiser réconfort et courage !