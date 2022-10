" UN SECRETAIRE VETU DE NOIR ETAIT VENU LUI APPORTER LE FANTÔME, CADEAU D'ADIEU DE SON PERE, DANS UNE SALLE D'EMBARQUEMENT DE NARITA. " Trois femmes que tout sépare, Sally, ancienne mercenaire, Mona, prostituée et Angie superstar, se retrouvent autour de l'Aleph, fantastique instrument de pouvoir... Après Neuromancien et Comte zero, Mona Lisa disjoncte conclut une trilogie qui a révolutionné la science-fiction