La poésie de James Sacré se loge partout, dans la vie paysanne, dans les souvenirs, dans les motifs, là où ne l'attend pas. " Que fait le poème devant le tissu du monde, devant des photos qui ont vu ce monde ? " - James Sacré a remonté? le fil des années et a réuni des poèmes presque oubliés ainsi que de nombreux inédits pour composer Une rencontre continuée . - Il sonde l'espace-temps entre la vie et l'écrit. Il joue avec les sonorités de la langue, varie les rythmes et tisse un pont entre les arts. Avec lui, la terre, les cailloux, les tissus, les pommes de terre ou les tuyaux deviennent poétiques. - La poésie de James Sacré se loge partout, dans la vie paysanne, dans les souvenirs, dans les motifs, là où on ne l'attend pas.